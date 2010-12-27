На Бухарестской мужчина в маске выстрелил в 28-летнюю менеджера страхового визового центра

В Купчино преступник пришел в страховой центр и начал стрельбу по персоналу. Злоумышленник сбежал от полиции.

Во Фрунзенском районе посетитель страхового визового центра начал стрельбу по менеджеру заведения. В результате инцидента сотрудница получила ранения и была госпитализирована. О произошедшем сообщили очевидцы.

По сведениям свидетелей событий, преступник зашел в офис около девяти часов утра 3 мая. Злоумышленник сразу был в маске. Из неустановленного оружия, предположительно - пистолета, он произвел несколько выстрелов в сторону петербурженки и сбежал с места инцидента. Известно, что опасной выходке подвергся центр по Бухарестской улице, 78 корпус 1.

Медикам пришлось забрать пострадавшую в больницу. У нее выявили слепое пулевое ранение левого плеча, ссадины спины. В настоящее время жертва находится в удовлетворительном состоянии в отделении НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе.

В ситуации разбираются правоохранительные органы. Оперативники изъяли записи с камер видеонаблюдения. В отношении разбойника возбуждено уголовное дело за хулиганство. Преступника разыскивают.

Фото: Pixabay.com

