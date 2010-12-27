В Купчино сотрудник Росгвардии зарезал соседского пса за то, что тот напал на малыша в коляске

Во Фрунзенском районе гвардеец убил животное, напавшее на его семью.

Во Фрунзенском районе сотрудник Росгвардии ножом зарезал соседского пса за то, что собака напала на коляску с ребенком. Инцидент произошел в половину шестого вечера 4 марта.

Оперативник прогуливался с супругой и грудным малышом около дома 35 корпус 1 по Дунайскому проспекту. Рядом находились пьяная пара: мужчина и женщина. Вокруг них “кружил” стаффоршидский терьер. Животное было без намордника.

В один момент гвардеец сделал замечание нетрезвому 46-летнему петербуржцу. Тот повел себя неадекватно, в результате чего представитель Росгвардии ударил его по лицу. Собака не осталась в стороне. Пес напал на жену и ребенка офицера. Нерастерявшийся мужчина несколько раз выстрелил в зверя из травматического оружия.

После этого, супруга офицера с ребенком ушла домой. Собака снова набросилась на офицера. Тогда мужчина зарезал ее при помощи ножа. В результате животное скончалось в ветеринарной лечебнице.

У пострадавшего гвардейца медики выявили укушенную ссадину правой глени и ссадину левого предплечья. Сосед получил травму и ушиб нижней челюсти и левой голени. В настоящее время делом занялась полиция. Сотрудники ведомства изучают записи с камер видеонаблюдения.

