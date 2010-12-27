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В Купчино сотрудник Росгвардии зарезал соседского пса за то, что тот напал на малыша в коляске
Сегодня, 10:03
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lesjasap
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В Купчино сотрудник Росгвардии зарезал соседского пса за то, что тот напал на малыша в коляске

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Во Фрунзенском районе гвардеец убил животное, напавшее на его семью.

Во Фрунзенском районе сотрудник Росгвардии ножом зарезал соседского пса за то, что собака напала на коляску с ребенком. Инцидент произошел в половину шестого вечера 4 марта. 

Оперативник прогуливался с супругой и грудным малышом около дома 35 корпус 1 по Дунайскому проспекту. Рядом находились пьяная пара: мужчина и женщина. Вокруг них “кружил” стаффоршидский терьер. Животное было без намордника. 

В один момент гвардеец сделал замечание нетрезвому 46-летнему петербуржцу. Тот повел себя неадекватно, в результате чего представитель Росгвардии ударил его по лицу. Собака не осталась в стороне. Пес напал на жену и ребенка офицера. Нерастерявшийся мужчина несколько раз выстрелил в зверя из травматического оружия. 

После этого, супруга офицера с ребенком ушла домой. Собака снова набросилась на офицера. Тогда мужчина зарезал ее при помощи ножа. В результате животное скончалось в ветеринарной лечебнице. 

У пострадавшего гвардейца медики выявили укушенную ссадину правой глени и ссадину левого предплечья. Сосед получил травму и ушиб нижней челюсти и левой голени. В настоящее время делом занялась полиция. Сотрудники ведомства изучают записи с камер видеонаблюдения.
 

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Теги: гвардеец , купчино , собака , сосед , фрунзенский район
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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