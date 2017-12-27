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В Купчине ребенок оказался в реанимации из-за употребления аммиака
Сегодня, 8:57
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lesjasap
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В Купчине ребенок оказался в реанимации из-за употребления аммиака

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Как сообщает "Петербургский дневник", около семи часов вечера 21 января в городскую детскую больницу имени Филатова доставили трехлетнего мальчика, отравившегося аммиаком. Сообщают, что пострадавшего госпитализировали из квартиры по улице Ярослава Гашека.
 
Известно, что ребенок выпил 10% раствор опасного вещества в то время, пока находился вдвоем с бабушкой. В настоящее время пациент находится в реанимации. Медики диагностировали  у малыша химический ожог и отек рта. Состояние ребенка оценивается как тяжелое. 
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Теги: 5 городская больница имени филатова , аммиак , больница , купчино , опасный газ , реанимация , улица ярослава гашека , фрунзенский район
Категории: Происшествия Новости СПб

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