В Купчине ребенок оказался в реанимации из-за употребления аммиака

Как сообщает " Петербургский дневник ", около семи часов вечера 21 января в городскую детскую больницу имени Филатова доставили трехлетнего мальчика, отравившегося аммиаком. Сообщают, что пострадавшего госпитализировали из квартиры по улице Ярослава Гашека.

Известно, что ребенок выпил 10% раствор опасного вещества в то время, пока находился вдвоем с бабушкой. В настоящее время пациент находится в реанимации. Медики диагностировали у малыша химический ожог и отек рта. Состояние ребенка оценивается как тяжелое.