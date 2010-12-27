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В Купчине интернатовец с умственным отклонением едва не погиб из-за гематомы шеи
Сегодня, 9:33
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lesjasap
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В Купчине интернатовец с умственным отклонением едва не погиб из-за гематомы шеи

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Врачи помогли интернатовцу, который пришел к врачам с обширной гематомой шеи.

Девятилетний ученик школы-интерната во Фрунзенском районе едва не погиб, находясь на территории заведения. Мальчику понадобилась помощь врачей из-за полученной гематомы шеи. Как именно воспитанник получил травму - неизвестно. Учреждение, в котором обучается ребенок, предназначено для детей с проблемами в умственном развитии. 

Пострадавший обратился в детский травмпункт Выборгского района по проспекту Энгельса. Второклассник рассказал докторам, что приобрел травму в школе. Медики обратились в правоохранительные органы 19 марта. Оперативники смогли установить, что ребенок причинил себе вред самостоятельно. Инцидент произошел 14 марта в туалете. 

Сейчас пациент отпущен на амбулаторное лечение. 
 

Теги: гематома , интернат , купчино , травма , фрунзенский район , шея
Категории: Новости СПб Происшествия

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