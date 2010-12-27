В Обнинске "интеллигентные цыгане" продали местному жителю биткоины с рук

В Калужской области мужчина приобрел у цыган криптовалюту.

В Обнинске Калужской области цыгане убедили местного жителя купить с рук криптовалюту. Жертвой мошенников стал женатый мужчина. О том, что его ловко “облапошили” ему сообщила жена.

По словам потерпевшего, преступники выглядели интеллигентно. Сделка была совершена около Аксеновского универмага. Семейная пара уточнила, что им продали две штуки “биткоинов” за тысячу рублей. Затем супруга “бизнесмена” разобралась в произошедшем и написала об этом в паблике “Вконтакте”. Она возмущена, что деньги оказались фальшивыми и продать их невозможно, хотя продавец утверждал, что рыночная стоимость криптовалюты постоянно растет и на них можно будет получить дополнительно несколько тысяч.