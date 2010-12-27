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В Кудрово двух инспекторов ГИБДД поймали на взятке
Сегодня, 12:28
47
EvaRaskol

В Кудрово двух инспекторов ГИБДД поймали на взятке

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Они должны были отправить машину на штрафстоянку, но не вместо этого забрали деньги.

В городе Кудрово во Всеволожском районе Ленинградской области возбудили уголовное дело о вымогательстве взятки в отношении двух старших лейтенантов полиции, сообщили портал 47.news.ru.

Стало известно, что днем 5 декабря на пересечении улиц Строителей и Областной сотрудники ГИБДД остановили Toyota Land Cruiser 200. Им показалось, что vin-номер кузова был изменен. Отметим, в этом случае водителю грозит штраф и отправление машины на штрафстоянку.

Инспекторы предложили водителю разойтись без процедур, заплатив 200 тысяч рублей. Тот передал 31 тысячу наличными и 39 перевел на банковскую карту знакомого полицейских. Оставшиеся деньги обещал собрать за несколько часов.

После этого водитель обратился в полицию. Оба сотрудника ГИБДД были задержаны оперативниками УСБ при получении остальной суммы.

Ранее на Piter.TV: экс-сотрудников Росгвардии Петербурга подозревают в получении взяток.

Фото: Pixabay 

Теги: взятка, гибдд, инспектор, преступление
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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