В Кудрово двух инспекторов ГИБДД поймали на взятке

В городе Кудрово во Всеволожском районе Ленинградской области возбудили уголовное дело о вымогательстве взятки в отношении двух старших лейтенантов полиции, сообщили портал 47.news.ru.
Стало известно, что днем 5 декабря на пересечении улиц Строителей и Областной сотрудники ГИБДД остановили Toyota Land Cruiser 200. Им показалось, что vin-номер кузова был изменен. Отметим, в этом случае водителю грозит штраф и отправление машины на штрафстоянку.
Инспекторы предложили водителю разойтись без процедур, заплатив 200 тысяч рублей. Тот передал 31 тысячу наличными и 39 перевел на банковскую карту знакомого полицейских. Оставшиеся деньги обещал собрать за несколько часов.
После этого водитель обратился в полицию. Оба сотрудника ГИБДД были задержаны оперативниками УСБ при получении остальной суммы.
Ранее на Piter.TV: экс-сотрудников Росгвардии Петербурга подозревают в получении взяток.
Фото: Pixabay
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