В Кудрово 7-летний ребенок разбил голову

Во Всеволожском районе маленький ребенок упал и разбил себе голову.

В деревне Кудрово семилетний ребенок разбил голову. Причиной травмы стало падение с высоты двухъярусной кровати.

Сообщается, что мальчика экстренно госпитализировали в половину первого ночи 16 января. Пациента забрали из квартиры по Столичной улице. В настоящее время пострадавший находится во Всеволожской центральной районной больнице. У него диагностирован перелом правых височной и теменной костей. Ребенок пребывает в состоянии средней степени тяжести.

Известно, что семья, в которой воспитывался малыш не состоит на учете в органах опеки и правоохранительных органах.