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В Кудрово 7-летний ребенок разбил голову
Сегодня, 9:35
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lesjasap
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В Кудрово 7-летний ребенок разбил голову

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Во Всеволожском районе маленький ребенок упал и разбил себе голову.

В деревне Кудрово семилетний ребенок разбил голову. Причиной травмы стало падение с высоты двухъярусной кровати.
 
Сообщается, что мальчика экстренно госпитализировали в половину первого ночи 16 января. Пациента забрали из квартиры по Столичной улице. В настоящее время пострадавший находится во Всеволожской центральной районной больнице. У него диагностирован перелом правых височной и теменной костей. Ребенок пребывает в состоянии средней степени тяжести. 
 
Известно, что семья, в которой воспитывался малыш не состоит на учете в органах опеки и правоохранительных органах.
Теги: больница , всеволожский район , госпитализация , кудрово , ленобласть , несчастный случай
Категории: Новости СПб Происшествия

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