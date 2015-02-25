В Крюковом канале был замечен серый тюленёнок

В центре Петербурга был замечен серый тюлененок, которому нужна помощь. Об этом сообщили специалисты Фонда друзей балтийской нерпы.

Просим всех кто будет находиться примерно в тех местах, которые обозначены на карте посматривать на воду и спуски к ней. Там занимается выживанием серый тюленёнок. Внешне он совсем не ок, так как очень худой и должен часто обогреваться где-нибудь на суше. Вчера, он устроился на ночлег на льду у Новой Голландии и около полуночи его уже пыталась поймать Поисково-Спасательная служба Санкт-Петербурга. Но малыш испугался лодки и уплыл.

Фонд друзей балтийской нерпы