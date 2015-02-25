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В Крюковом канале был замечен серый тюленёнок
Сегодня, 11:47
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nastya960

В Крюковом канале был замечен серый тюленёнок

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Петербуржцев просят не пытаться поймать животное, а сообщать о его передвижениях по телефону 6992399.

В центре Петербурга был замечен серый тюлененок, которому нужна помощь. Об этом сообщили специалисты Фонда друзей балтийской нерпы.

Просим всех кто будет находиться примерно в тех местах, которые обозначены на карте посматривать на воду и спуски к ней. Там занимается выживанием серый тюленёнок. Внешне он совсем не ок, так как очень худой и должен часто обогреваться где-нибудь на суше. Вчера, он устроился на ночлег на льду у Новой Голландии и около полуночи его уже пыталась поймать Поисково-Спасательная служба Санкт-Петербурга. Но малыш испугался лодки и уплыл.

Фонд друзей балтийской нерпы

Специалисты отметили, что сегодня малыша видели около Никольского морского собора с рыбкой в зубах. Петербуржцев просят не пытаться поймать животное, а сообщать о его передвижениях по телефону 6992399.

Сейчас специалисты выхаживают истощенного тюленя, найденного в Лебяжьем. 

Фото: ВКонтакте / Спасение тюленей 699-23-99

Теги: крюков канал, тюлень
Категории: Новости СПб, Лента новостей, Картина дня,

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