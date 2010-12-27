В Кронштадте восстановят Андреевский собор

Морская жемчужина Петербурга восстанавливает разрушенный архитектурный ансамбль.

Заместитель председателя комитета по градостроительству Лариса Канунникова рассказала об инициативе восстановить полностью уничтоженный большевиками Андреевский собор в Кронштадте. Авторами проекта “восстановления духа этого места” выступили студенты одной из архитектурных мастерских. Чиновница подтвердила одобрение идеи губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко.

По словам эксперта, на восстановление не будут потрачены бюджетные средства. Денежным вопросом занимается специальный фонд, который собирает пожертвования на возведение храма. Лариса Канунникова также отметила, что после постройки собора, комитет планирует облагородить прилегающие территории. Рядом создадут первую в истории города духовную пешеходную зону.

Восстановление храма - это первый шаг на пути к поставленной задаче вернуть Кронштадту роль морской жемчужины Санкт-Петербурга. Напомним, что Андреевский собор по проекту Андреяна Захарова был разрушен в 1932 году. На его месте был установлен памятник Ленину.