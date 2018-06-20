В парке "Патриот" при падении с пирса пострадал 60-летний петербуржец

Он находится с травмами в реанимации.

В Кронштадте с пирса парка "Патриот" с четырехметровой высоты на камни упал 60-летний петербуржец. Он получил множественные переломы и сейчас находится в реанимации 40-1 больницы. Об этом сообщают городские СМИ.

По предварительной информации, место, откуда упал мужчина, было ничем не огорожено. Так как сам парк находится в ведении Министерства обороны, то подробностями происшествия расследуют военные следователи.

Ранее на Piter.TV: Над Кронштадтом пролетел вертолет Ми-26 вместе с 12-тонным бомбардировщиком.

Фото: Piter.TV