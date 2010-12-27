Из острова Котлин собираются сделать рекреационную зону : В Кронштадте "разобьют" парки

Кронштадтский район станет новой рекреационной зоной для петербуржцев благодаря двум паркам.

Администрация Кронштадтского района заявило о создании двух новых скверов. Растительные территории появятся в рамках проекта по озеленению острова Котлин. После всех запланированных мероприятий, пространство может превратиться в полноценную рекреационную зону для отдыха петербуржцев.

Сведениями о планах по строительству парков сообщил глава Кронштадта Олег Давганюк. Уже определено место, которое займет один из скверов: створа между улицами Зосимова и Цитадельского шоссе. Открытие для посетителей состоится осенью этого года. Чиновники даже выбрали название: Инчхон, в честь южнокорейского города-побратима. Также зону тематически свяжут с морским наследием флота России.

Часть территории займет историческое строение - эскарповая стена западного фронта крепости. В течение долгого времени объект нуждался в реставрации и ремонте. В 2017 году его восстановили. Вокруг архитектурного строения посадят насаждения на протяженности в 1,8 га. Специально ради этого демонтировали парковку для автомобилей: срок аренды владельца стоянки истек. Обустройство рекреационной зоны обойдется властям от 60 до 70 миллионов рублей.

Еще одним “зеленым” пространством обрастет западная часть острова. Там планируют создать военно-исторический парк “Патриот”. В работе задействованы волонтеры корпуса содействия армии, авиации и флота, а также военнослужащие. Месяц назад прошел конкурс по разработке дизайна проекта. В нем участвовало 12 организаций. Сейчас же администрация Кронштадта идет подрядчика, способного построить выбранные объекты.

