В Кронштадте детей обучат в новой школе парусного спорта и экологии

Заведение будет построено на острове Котлин.

В Кронштадте создадут детскую парусную школу. Обучение судоплаванию будет проводиться на территории бывшего яхт-клуба. там же появится стоянка для маломерных судов. По сведениям "Мойки78", водная парковка сможет вместить сто объектов. Размещение планируется в восточной части острова Котлин.

Реализацией проекта занимается организация "Балтийская школа экологии и спорта". Генеральный директор компании Дмитрий Костров заявил, что кроме парусного и буерного спорта школьников будут просвещать в аспектах экологической обстановки в мире и России. Среди учредителей проекта значатся парусный союз Санкт-Петербурга и ГУП "Водоканал".

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