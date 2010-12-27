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В Кронштадте построят "партизанскую деревню"
Сегодня, 14:07
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nadiputintseva
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В Кронштадте построят "партизанскую деревню"

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Военное поселение восстановят по фотографиям

В Кронштадте начали строить военно-исторический комплекс "Партизанская деревня". К работам привлечены военнослужащие разных подразделений, сообщила 3 декабря пресс-служба Западного военного округа.

Комплекс будет стоять на территории заброшенной мортирной береговой батареи "Демидов" и соберет в себе общий образ партизанских деревень Великой Отечественной войны.

Известно, что партизанский городок будет состоять из землянок для штаба и личного состава, наблюдательного пункта, сторожевой вышки, конюшни, оружейных складов а также пекарни и погребов.

По словам начальника пресс-службы Игоря Мугинова, все предметы будут возведены по фотографиям и воспоминаниям участников партизанского движения. Закончить строительство планируется к середине лета 2018 года. 

Теги: вов , кронштадт , новости спб , партизанская деревня
Категории: Новости СПб

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