В Кронштадте построят "партизанскую деревню"

Военное поселение восстановят по фотографиям

В Кронштадте начали строить военно-исторический комплекс "Партизанская деревня". К работам привлечены военнослужащие разных подразделений, сообщила 3 декабря пресс-служба Западного военного округа.

Комплекс будет стоять на территории заброшенной мортирной береговой батареи "Демидов" и соберет в себе общий образ партизанских деревень Великой Отечественной войны.

Известно, что партизанский городок будет состоять из землянок для штаба и личного состава, наблюдательного пункта, сторожевой вышки, конюшни, оружейных складов а также пекарни и погребов.

По словам начальника пресс-службы Игоря Мугинова, все предметы будут возведены по фотографиям и воспоминаниям участников партизанского движения. Закончить строительство планируется к середине лета 2018 года.