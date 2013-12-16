Александр Молохов оценил слова президента Украины о Крыме для телеканала "Дом".

В Крыму заявили, что украинский президент Владимир Зеленский не извлек никаких уроков из событий 2014 года. Такое заявление в интервью "РИА Новостям" сделал глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве региона при президенте Владимире Путине Александр Молохов. Эксперт объяснил прессе, что Киев продолжает оскорблять жителей полуострова.

Обанкротившиеся киевские политиканы так и не извлекли никаких уроков из той геополитической катастрофы, которая случилась с несчастной Украиной в 2014 году. Они так ничего не поняли и ничему не научились. Александр Молохов, эксперт

Напомним, что Владимир Зеленский в интервью местному телеканалу "Дом" выразил мнение о том, что Россия будет оплакивать свои решения по поводу Крыма. Молохов призвал политика уважать выбор жителей региона и решение вернуться в состав своей исторической родины. Он напомнил, что Украина никогда не была для них родным домом.

Зеленский обвинил Россию в нарушении международного права.

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