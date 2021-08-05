По мнению украинского лидера, данную ситуацию можно оценивать "просто и однозначно".

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в нарушении международного права. Он считает, что выдача паспортов людям в Донбассе заставляет их участвовать в российских выборах. Об этом глава государства заявил в интервью телеканалу "Дом".

Зеленский полагает, что российская паспортизация ничем не отличается от крымской. По его словам, он и дальше будет защищать права своих граждан. Глава государства возмущен таким положением вещей.

Сначала паспорта ты раздаешь в РФ, а затем заходишь и говоришь: я защищаю свое население. Владимир Зеленский, президент Украины

Зеленский добавил, что, выдавая русские паспорта украинцам, их сажают в автобусы, вывозят и заставляют голосовать. По его мнению, это "рабство какое-то". Так происходит не только на предприятиях, но и в школах и садиках.

Также Зеленский заявил, что Россия пожалеет о сделанных шагах в отношении Крыма. Он опроверг домыслы о том, что все русские ненавидят украинцев и наоборот.

Видео: YouTube / Телеканал ДОМ