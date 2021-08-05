Мясников рассказал, почему Зеленский его "реально задел"

Врач прокомментировал высказывание президента Украины о принадлежности Крыма.

Российские телеведущий Александр Мясников рассказал, почему украинский президент Владимир Зеленский его "реально задел". Об этом медик сообщил зрителям на YouTube-канале. Он прокомментировал заявление иностранного политика о принадлежности Крыма. Тот утверждал, что регион никогда не станет российским, а новые поколения россиян не будут в нем расти.

Я там рос, там моя молодость прошла, я тоже прыгал перед девочками, тоже ловил этих рапанов, нырял...а сегодня оказывается, что это не мое…. Александр Мясников, доктор

Врач напомнил подписчикам, что обычно старается держаться в стороне от политических скандалов, но в этот раз его не смог оставить равнодушным пассаж Зеленского о приходе на полуостров оккупантов, которые отобрали у украинцев рапанов. Мясников полагает, что Киев давно понял невозможность изменения статуса-кво Крыма, но при этом власти все равно намерены раздувать скандал ради обострения обстановки.

Мясников объяснил, почему привитые умирают от коронавируса.

Видео: YouTube / Соловьёв LIVE