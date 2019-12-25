В Крыму за русофобию и бандеровщину уволят нового вице-мэра Ялты

Михаил Загорцев написал заявление об уходе из-за своих высказываний.

В Крыму за русофобию и бандеровщину уволили вице-мэра Ялты. Об этом в Twitter-аккаунте заявил депутат из "Единой России" Александр Хинштейн. По данным политика, Михаил Загорцев лишился занимаемой должности. Данное решение принял глав полуострова Сергей Аксенов.

Возмутительно. Человек, заявляющий, что протесты в Белоруссии разгоняли россияне (!), не может работать в системе российской власти. Глава Крыма заверил, что решение об увольнении Загорцева уже принято Александр Хинштейн, политик

Ранее заместитель руководителя администрации города Ялта Михаил Загорцев выступил с видеообращением. Он назвал себя гражданином Белоруссии. Мужчина обвинил в жестоком насилии над протестующими в республике, в которых могли принимать участие российские силовики. По мнению чиновница, если войска РФ придут на защиту Александра Лукашенко, то на защиту страны встанет каждый гражданин "как в 1941—1945 годах". Сейчас отставки Загорцева требуют жители Ялты.

Фото: Pixabay.com

