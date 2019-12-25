Роман Чегринец прокомментировал слова Родни Хантера с заседания СБ ООН.

В Крыму выдвинули встречные условия к США "на их языке". Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал сопредседатель Ассамблеи славянских народов Роман Чегринец. По мнению специалиста, Вашингтон не может выдвигать России условия. Для начала он предложил Америке освободить исконно индейские земли, а также вывести военный контингент из различных стран мира. Эксперт напомнил, что силы США находятся во многих регионах без приглашения.

Во-первых, США немедленно должны прекратить свою агрессию против коренного населения Америки и освободить незаконно захваченные исконно индейские земли. Во-вторых, срочно вывести американский военный контингент из тех стран, куда они вошли без приглашения. В-третьих, осознать, что время однополярного мира подошло к концу Роман Чегринец, представитель Крыма

Напомним, что координатор постоянного представительства США при ООН Родни Хантер во время заседания Совета Безопасности ООН рассказал, что Вашингтон никогда не признает полуостров российским. Он добавил, что США не отменят санкции, пока Москва не изменит политику в отношении Киева. В Крыму призвал ввести против Америки более сильные контрсанкции.

В Крыму посоветовали Турции оставить мечты о юге России.

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