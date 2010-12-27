Из Крыма в грузовике пытались вывезти двух дельфинов из Красной Книги

В Крыму два краснокнижных животных подверглись незаконной перевозке в ужасных условиях.

Пресс-служба пограничного управления ФСБ России сообщила о попытке вывоза двух особей дельфинов с территории Крыма. Сообщается, что преступники хотели перевезти редких черноморских афалин. Особое возмущение данным поступком вызывает то, что животных, занесенных в Красную Книгу погрузили для транспортировки в кузов обычного грузовика.

Живой груз был задержан правоохранительными органами в рыбном порту города Керчь. Оперативники задержали грузовик "Iveco", в котором обнаружили незаконно вывезенных дельфинов. У них отсутствовали необходимые паспорта и документы на перевозку. Водитель объяснил, что везет млекопитающих из дельфинария города Саки в Анапу.

В настоящее время в отношении правонарушителя возбуждено дело за административное нарушение. Дельфины переданы в специализированный лечебно-диагностический центр Евпатории.