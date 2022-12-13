В Крыму устанавливают тип и количество сбитых в Джанкое беспилотников

Сергей Аксенов оценил ночное происшествие с атакой дронов противника по региону.

Глава российского региона Сергей Аксенов пояснил, что на поврежденных объектах в Джанкое начались восстановительные работы. В ночь на 21 марта противник предпринял атаку при помощи беспилотных устройств на территорию полуострова. В настоящее время следственные органы устанавливают тип и количество сбитых дронов. Пока что непонятно, речь идет о частях одного БПЛА или о том, что на самом деле дронов было три. В Крцму заметили, что ситуацция с безопасностью находится под полным контролем местных властей и военных.

У нас один пострадавший средней тяжести. Но сразу были сделаны все операции, сейчас жизни ничего не угрожает. Серьезных никаких повреждений нет. На самом деле это локальная ситуация. Прошу не обращать внимание на фейки, которые разгоняет украинская пропаганда. Сергей Аксенов, глава Крыма

Напомним, что противовоздушная система обороны сработала в понедельник вечером в Джанкое, находящемся на севере Крыма. Обломки повредили жилой дом и продуктовый магазин. Ранен один из местных жителей. Советник главы региона Олег Крючков сообщал прессе о том, что что целью БПЛА были гражданские объекты. В каждом из дронов находилась взрывчатка.

Сергей Аксёнов: в дни Крымской весны нас всегда переполняют эмоции.

Фото и видео: Вконтакте / Сергей Аксенов