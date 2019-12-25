Сергей Цеков оценил заявление Владимира Зеленского о войне с РФ.

В Крыму назвали главную ошибку Киева при создании независимой Украины. В интервью "РИА Новостям" российский сенатор от полуострова Сергей Цеков рассказал, что за основу построения чиновники взяли не курс укрепления братских и добрососедских отношений, а противопоставление себя России. Он призвал Украин вернуться к славному историческому прошлому и корням.

Киевские власти пытаются представить Россию в образе врага, тем самым системно продолжая допускать главную серьезную ошибку...К сожалению, за основу построения нынешней Украины была взята политика противопоставления России Сергей Цеков, представитель Совета Федерации

Напомним, что ранее глава Украины Владимир Зеленский дал интервью местному изданию "Фобос". В нем он прокомментировал гипотетическое нападение России на Киев со стороны Крыма. По мнению политика, эта атака приведет к большой войне и "ужасной ситуации".

В СНБО раскритиковали слова Зеленского о "тотальной войне" с Россией.

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