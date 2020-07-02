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Видео: В Крыму на трассе Таврида самосвал протаранил грузовик

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Водитель одного грузовика получил серьезные травмы.

На трассе Таврида в Крыму столкнулись два грузовых автомобиля. 

ДТП произошло поздним вечером накануне, 1 июля, на трассе Таврида в Крыму "Симферополь – Белогорск – Феодосия – Керчь". Как удалось установить, водитель КАМАЗа не справился с управлением и протаранил грузовик "Мерседес", который стоял у обочины. 

В результате ДТП водитель КАМАЗа получил серьезные травмы и в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу. Для ликвидации последствий ДТП потребовалась помощь спасателей.

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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