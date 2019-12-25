В Крыму молния убила стадо кабанов

Туристы увидели множество кабанов с подпалинами на телах.

В горах в Крыму туристы наткнулись на десятки тел кабанов.

Издание sevastopol.su со ссылкой на заместителя главного государственного лесного, охотничьего инспектора Республики Крым Владимира Капитонова сообщает, что на горе Кильсе-Бурун погибло около 2 десятков кабанов. Туристы с экскурсоводом наткнулись на множество мертвых кабанов. Нигде не видно было ни капли крови, зато шкуры животных были подпалены.

Вероятно, молния попала в стадо пасущихся диких животных. В лесничестве отмечают, что с таким встречаются впервые.

Ранее:В Якутии браконьеры застрелили белого медведя

Фото:pixabay