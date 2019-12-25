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В Крыму молния убила стадо кабанов
Сегодня, 11:05
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MShaffter

В Крыму молния убила стадо кабанов

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Туристы увидели множество кабанов с подпалинами на телах.

В горах в Крыму туристы наткнулись на десятки тел кабанов.

Издание sevastopol.su со ссылкой на заместителя главного государственного лесного, охотничьего инспектора Республики Крым Владимира Капитонова сообщает, что на горе Кильсе-Бурун погибло около 2 десятков кабанов. Туристы с экскурсоводом наткнулись на множество мертвых кабанов. Нигде не видно было ни капли крови, зато шкуры животных были подпалены.

Вероятно, молния попала в стадо пасущихся диких животных. В лесничестве отмечают, что с таким встречаются впервые.

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Фото:pixabay

Теги: крымские новости, новости крыма, убмла молния
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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