К тушению был привлечен вертолет Ми-8 с водосливным механизмом.

В Крыму локализовали лесной пожар у горы Агармыш. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел 24 августа. Площадь возгорания составила 4 га. Позже горение лесной подстилки перешло в верховой пожар. К тушению был привлечен вертолет Ми-8 с водосливным механизмом, который сбросил 30 тонн воды. На месте работают 160 специалистов и 34 единицы техники.

Ранее мы сообщали, что к тушению лесного пожара в Карачаево-Черкесии привлекли авиацию.

Видео: МЧС России