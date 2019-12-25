Территория оцеплена полицией.

В Крыму эвакуирован колледж после сообщения о минировании. Об этом сообщили очевидцы. По информации от студентов, речь идет о здании Таврического колледжа федерального университета в Симферополе. В настоящее время территория оцеплена правоохранительными органами. Из помещений все люди выведены на улицу.

Утром поступило анонимное сообщение на почту о минировании колледжа. Студенты были оперативно эвакуированы. Здание оцеплено. сообщение экстренных служб

В настоящее время в здании ведется проверка. Оно осматривается на предмет нахождения взрывчатых веществ и устройств.

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