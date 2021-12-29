Установлены заказчик и исполнители преступления.

В Крыму арестовали обвиняемых в подготовке к убийству предпринимателя. Об этом рассказали представители Следственного комитета России. Известно, что фигурантами расследования стали предполагаемые исполнители и заказчик преступления.

Управлением по расследованию особо важных дел ГСУСК РФ по республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по факту приготовления к убийству предпринимателя (ч. 1 ст. 30, п.п. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ). пресс-служба СК РФ

Надзорное ведомство считает, что житель города Алушта пообещал соучастникам убийства местного бизнесмена сумму в один миллион рублей, если заказ будет выполнен. При этом мужчина указал киллерам способ гибели жертвы, а также механизм его исполнения и методы сокрытия следов. В качестве аванса за дело заказчик передал сумму в 400 тысяч рублей. Злодеяние было пресечено сотрудниками ФСБ и МВД по полуострову.

СК начал доследственную проверку по факту хищения скифского золота.

Фото и видео: YouTube / Следственный комитет РФ

