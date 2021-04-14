Отец учил сына водить машину.

В Крыму 12-летний мальчик за рулём Mitsubishi сбил пенсионера на велосипеде. несчастный случай произошел в Николаевке. Об этом сообщается в Telegram-канале LifeShot. По информации от источника, отец учил ребенка управлять транспортным средством.

Очевидцы рассказали, что начинающего водителя занесло на дороге. Сначала он врезался в 60-летнего мужчину, а после столкнулся с припаркованным "Фордом". В результате автомобильной аварии снесено дорожное ограждение. На данный момент известно, что серьезно никто не пострадал. Пожилому жителю, упавшему с велосипеда была оказана медицинская помощь на месте.

Видео: неизвестный украл велосипед на улице Хлопина.

Видео: TG / Life Shot