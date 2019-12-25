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В Кремле считают, что к голосованию по поправкам угрозы коронавируса не будет
Сегодня, 14:10
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matveyvn

В Кремле считают, что к голосованию по поправкам угрозы коронавируса не будет

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Статистика заболеваемости сейчас стабилизировалась.

В Кресле считают, что к голосованию по поправкам угрозы коронавируса не будет. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, здоровью граждан ничего не угрожает при соблюдении санитарно-эпидемиологических норм.

Время становится более безопасным каждый день.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

Он отметил, что статистика заболеваемости сейчас стабилизировалась и идёт устойчивое сокращение случаев заражения.

Песков подчеркнул, что к голосованию по поправкам в Конституцию в России пройдёт ещё инкубационных периода, поэтому ситуация улучшится.

Ранее мы рассказывали, что Кремль возмутила украинская видеоигра с победившим Гитлером на Красной площади.

Теги: голосование по поправкам, конституция, кремль, песков
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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