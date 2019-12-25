В Кремле считают, что к голосованию по поправкам угрозы коронавируса не будет

В Кресле считают, что к голосованию по поправкам угрозы коронавируса не будет. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, здоровью граждан ничего не угрожает при соблюдении санитарно-эпидемиологических норм.
Время становится более безопасным каждый день.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России
Он отметил, что статистика заболеваемости сейчас стабилизировалась и идёт устойчивое сокращение случаев заражения.
Песков подчеркнул, что к голосованию по поправкам в Конституцию в России пройдёт ещё инкубационных периода, поэтому ситуация улучшится.
Ранее мы рассказывали, что Кремль возмутила украинская видеоигра с победившим Гитлером на Красной площади.
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все