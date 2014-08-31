В Кремле высказались о штрафах за отказ от вакцинации

Данную меру введут в Австрии.

Российские власти исключают введение в стране штрафов за отказ от вакцинации от COVID-19. Об этом в беседе с "РИА Новости" заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Австрии введут обязательную вакцинацию от COVID-19 с 1 февраля следующего года. Издание Presse ранее сообщило, что за отказ от прививок против коронавируса в этой стране граждан будут штрафовать на сумму до семи тысяч евро.

Нет, мы не допускаем, что подобные меры могут быть введены в России. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Напомним, в Приморье ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для граждан старше 60 лет. Пожилым гражданам необходимо привиться первым компонентом или однокомпонентной вакциной до 25 декабря, вторым – до 25 января. В противном случае их могут отстранить от работы или перевести на "удаленку".

Ранее президент России Владимир Путин рекомендовал главам субъектов страны взять под личный контроль своевременное введение антикоронавирусных мер и наращивание темпов вакцинации от COVID-19.

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