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В Кремле согласились со словами Байдена про новый миропорядок

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Песков отметил, что этот тот редкий случай, когда в Москве согласны с американским лидером.

В Кремле согласились со словами президента США Джо Байдена про новый миропорядок. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, этот тот редкий случай, когда в Москве согласны с американским лидером. Песков отметил, что мир нуждается в новом миропорядке, основанном на международном праве, взаимном уважении, взаимной выгоде, невмешательстве во внутренние дела друг друга.

Но у господина Байдена была еще одна фраза – "и США способны построить такой порядок". В этой части мы не согласны, потому что США так или иначе, о каком бы порядке они ни говорили, они имеют в виду американоцентричный миропорядок.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков заявил, что Россия не приемлет никаких угроз, от кого бы они ни исходили.

Видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: джо байден, дмитрий песков, президент сша, пресс-секретарь президента россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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