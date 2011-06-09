В Кремле согласились со словами Байдена про новый миропорядок

В Кремле согласились со словами президента США Джо Байдена про новый миропорядок. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, этот тот редкий случай, когда в Москве согласны с американским лидером. Песков отметил, что мир нуждается в новом миропорядке, основанном на международном праве, взаимном уважении, взаимной выгоде, невмешательстве во внутренние дела друг друга.
Но у господина Байдена была еще одна фраза – "и США способны построить такой порядок". В этой части мы не согласны, потому что США так или иначе, о каком бы порядке они ни говорили, они имеют в виду американоцентричный миропорядок.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ
Ранее Песков заявил, что Россия не приемлет никаких угроз, от кого бы они ни исходили.
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