Песков: Россия не приемлет никаких угроз, от кого бы они ни исходили

В Кремле отметили, что любые угрозы нужно воспринимать серьезно.

Россия не приемлет никаких угроз, от кого бы они ни исходили. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле прокомментировали слова президента Латвии Эдгарса Ринкевичса, который заявил о необходимости закрыть Балтийское море для всех российских судов, если расследование выявит участие Москвы в повреждении газопровода Balticconnector. Песков отметил, что любые угрозы нужно воспринимать серьезно.

Ранее мы сообщали, что президент Латвии не исключил закрытия Балтики для всех российских судов.

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