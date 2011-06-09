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Песков: Россия не приемлет никаких угроз, от кого бы они ни исходили

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В Кремле отметили, что любые угрозы нужно воспринимать серьезно.

Россия не приемлет никаких угроз, от кого бы они ни исходили. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле прокомментировали слова президента Латвии Эдгарса Ринкевичса, который заявил о необходимости закрыть Балтийское море для всех российских судов, если расследование выявит участие Москвы в повреждении газопровода Balticconnector. Песков отметил, что любые угрозы нужно воспринимать серьезно.

Ранее мы сообщали, что президент Латвии не исключил закрытия Балтики для всех российских судов.

Видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: дмитрий песков, пресс-секретарь президента россии, угрозы
Категории: Лента новостей, Новости России,

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