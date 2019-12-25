Песков назвал публикацию NYT ложью.

В Кремле считают уткой публикацию о сговоре России с талибами. Статью издания NYT прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет агентство "РИА Новости".

Он заявил, что сожалеет о том, что одно из самых крупнейших и уважаемых мировых СМИ публикует абсолютные утки.

Первое - эти утверждения являются ложью. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

Ранее российское посольство в Вашингтоне рассказало об угрозе в сторону российских дипломатов, которые возникли после публикации The New York Times о якобы причастности Москвы к убийствам американских солдат в Афганистане. В диппредставительстве РФ призвали прекратить производить фейковые новости, которые провоцируют угрозы жизням, а также потребовали от США обеспечить безопасность жизни дипломатов, гарантированную Венской конвенцией о дипломатических сношениях.