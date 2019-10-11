В Кремле прокомментировали возможность "подправить" минские соглашения

Поменять последовательность пунктов предложил Владимир Зеленский.

В Кремле прокомментировали возможность изменить минские соглашения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в этом вопрос важно учесть не только мнение участников "нормандского формата", но и жителей Донбасса.

Поменять последовательность пунктов предложил Владимир Зеленский. По его словам, Киев не устраивает "весь тот порядок, который есть в минском документе".

Песков отметил, что важно мнение не только участников переговоров, но и представителей ЛНР и ДНР. При этом он добавил, что в Москве "об этом пока никто речи не ведет".

Ранее Зеленский призвал украинцев отказаться от поездок на работу в Россию.

Видео: YouTube/ Факти ICTV