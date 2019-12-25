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В Кремле прокомментировали слухи о поглощении Белоруссии Россией
Сегодня, 13:26
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matveyvn

В Кремле прокомментировали слухи о поглощении Белоруссии Россией

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Песков подчеркнул, что в повестке двух лидеров всегда есть темы торгово-экономического сотрудничества.

В Кремле прокомментировали слухи о поглощении Белоруссии Россией. С заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, тема слияния двух стран или поглощение одним государством другого не стоит. В том числе её нет и в повестке встречи Александра Лукашенко и президента России Владимира Путина, назначенной на 14 сентября.

Никаких слияний, поглощений и так далее быть не может как результат визита. Это абсолютная чушь.

Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

Он отметил, что в связи с событиями, которые сейчас переживает Белоруссия, визит Лукашенко в Москву особенно важный.

Песков подчеркнул, что в повестке двух лидеров всегда есть темы торгово-экономического сотрудничества, долгов по энергоресурсам и поставкам нефти, Союзного государства и прочие.

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Теги: кремль, лукашенко, песков
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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