Песков подчеркнул, что в повестке двух лидеров всегда есть темы торгово-экономического сотрудничества.

В Кремле прокомментировали слухи о поглощении Белоруссии Россией. С заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, тема слияния двух стран или поглощение одним государством другого не стоит. В том числе её нет и в повестке встречи Александра Лукашенко и президента России Владимира Путина, назначенной на 14 сентября.

Никаких слияний, поглощений и так далее быть не может как результат визита. Это абсолютная чушь. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

Он отметил, что в связи с событиями, которые сейчас переживает Белоруссия, визит Лукашенко в Москву особенно важный.

Песков подчеркнул, что в повестке двух лидеров всегда есть темы торгово-экономического сотрудничества, долгов по энергоресурсам и поставкам нефти, Союзного государства и прочие.

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