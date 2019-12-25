В Кремле прокомментировали идею закрытия границ между регионами

Нынешняя эпидемиологическая ситуация в нескольких регионах России требует особого подхода.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские власти не планируют закрывать границы субъектов государства из-за ситуации с COVID-19. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, нынешняя эпидемиологическая ситуация в нескольких регионах России требует особого подхода, но закрытие границ в настоящее время не предусматривается.

В ряде регионов с учетом развития эпидемиологической ситуации, действительно, нужны достаточно оперативные и временами жесткие меры. В то же время такие меры, как закрытие границ, нельзя сказать, что это те меры, которые, наверное, поддерживали бы. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Он подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин наделил глав регионов особыми полномочиями, которые позволяют им принимать собственные решения, отталкиваясь от текущей на территории субъекта РФ эпидемиологической обстановки, связанной с распространением коронавируса.

Ранее мы сообщали, что в Новгородской области введут COVID-паспорта для предприятий.

Фото: kremlin.ru