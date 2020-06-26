В Кремле прокомментировали дело "Седьмой студии". Это сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, с позицией деятелей культуры о деле Кирилла Серебренникова и "Седьмой студии" в Кремле знакомы, однако свою высказывать не имеют права.
Общественного напряжения мы не чувствуем.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России
Он отметил, что мнения деятелей культуры в Кремле учитывают.
Официальный представитель Кремля добавил, что к протестным акциям из-за возможного обвинительного приговора власть не готовится.
Ранее Серебренникова признали виновным в хищениях.
Видео: Youtube / sotavision
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