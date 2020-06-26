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В Кремле прокомментировали дело "Седьмой студии"

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К протестным акциям из-за возможного обвинительного приговора власть не готовится.

В Кремле прокомментировали дело "Седьмой студии". Это сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, с позицией деятелей культуры о деле Кирилла Серебренникова и "Седьмой студии" в Кремле знакомы, однако свою высказывать не имеют права.

Общественного напряжения мы не чувствуем.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

Он отметил, что мнения деятелей культуры в Кремле учитывают.

Официальный представитель Кремля добавил, что к протестным акциям из-за возможного обвинительного приговора власть не готовится.

Ранее Серебренникова признали виновным в хищениях.

Видео: Youtube / sotavision

Теги: дело кирилла серебренников, дело седьмой студии, кремль, песков
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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