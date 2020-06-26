К протестным акциям из-за возможного обвинительного приговора власть не готовится.

В Кремле прокомментировали дело "Седьмой студии". Это сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, с позицией деятелей культуры о деле Кирилла Серебренникова и "Седьмой студии" в Кремле знакомы, однако свою высказывать не имеют права.

Общественного напряжения мы не чувствуем. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

Он отметил, что мнения деятелей культуры в Кремле учитывают.

Официальный представитель Кремля добавил, что к протестным акциям из-за возможного обвинительного приговора власть не готовится.

Ранее Серебренникова признали виновным в хищениях.

Видео: Youtube / sotavision