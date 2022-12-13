В Кремле прокомментировали данные о финансовых потерях из-за потолка цен

Дмитрий Песков посоветовал обращаться за комментариями к Александру Новаку.

В Кремле прокомментировали данные о финансовых потерях России из-за введенного странами коллективного Запада потолка цен на российские энергетические ресурсы. Соответствующей информацией с журналистами в телефонном брифинге поделился официальный представитель администрации РФ при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Он призвал относиться к сообщениям иностранных СМИ по данному поводу со скепсисом, так как сейчас фиксируются достаточно "смутные возможности прогнозирования цен на мировых рынках".

Я бы со скепсисом относился ко всем этим прогнозным цифрам, во-первых, весьма и весьма смутные возможности прогнозирования цен на мировых рынках, что в целом типично для такого, очень турбулентного периода. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что Хельсинский центр исследований в области энергетики оценил потери Москвы из-за потолка цен на нефть в 160 миллиардов евро. Финляндия полагает, что Россия после начала действия эмбарго (с 5 февраля 2023 года) лишится до 280 миллиардов долларов. Кремль призвал обращаться за оценкой таких прогнозов с российскому вице-премьеру Александру Новаку, который курирует такие вопросы.

Песков рассказал, когда можно будет говорить об успехах спецоперации.

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