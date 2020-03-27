Выходные нужны, чтобы снизить контакты между людьми.

В Кремле посоветовали работать удалённо на выходной неделе Выходные с 30 апреля по 5 апреля ввели, чтобы снизить контакты между людьми. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, удаленная работа в предстоящую неделю приветствуется. Если рабочие или образовательные процессы дистанционные, то их прерывать не нужно.

Речь не идет о выходных или праздничных днях в классическом понимании этого слова, - сказал Песков.

Ранее экономисты Гуриев и Сонин призвали ввести карантин в России.