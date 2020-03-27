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В Кремле посоветовали работать удалённо на выходной неделе

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Выходные нужны, чтобы снизить контакты между людьми.

В Кремле посоветовали работать удалённо на выходной неделе Выходные с 30 апреля по 5 апреля ввели, чтобы снизить контакты между людьми. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, удаленная работа в предстоящую неделю приветствуется. Если рабочие или образовательные процессы дистанционные, то их прерывать не нужно.

Речь не идет о выходных или праздничных днях в классическом понимании этого слова, - сказал Песков.

Ранее экономисты Гуриев и Сонин призвали ввести карантин в России.

Теги: выходные, коронавирус, пандемия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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