В Кремле посчитали вторичными экономические последствия от изоляции. Мнением поделился пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он отметил, что власти просчитали экономический ущерб от экономической изоляции граждан.
- Экономические просчеты на фоне задачи сохранения здоровья людей носят вторичный характер, - сказал Песков.
При этом статистику по безработице из-за пандемии чиновник назвать не смог.
Накануне в власти Москвы объявили режим принудительной самоизоляции горожан. Также Собянин пообещал ужесточить контроль за передвижениями москвичей.
Видео: YouTube / NBC News, BBC News, CBS News, CNN
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