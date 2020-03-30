Статистику по безработице из-за пандемии Песков назвать не смог.

В Кремле посчитали вторичными экономические последствия от изоляции. Мнением поделился пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что власти просчитали экономический ущерб от экономической изоляции граждан.

- Экономические просчеты на фоне задачи сохранения здоровья людей носят вторичный характер, - сказал Песков.

При этом статистику по безработице из-за пандемии чиновник назвать не смог.

Накануне в власти Москвы объявили режим принудительной самоизоляции горожан. Также Собянин пообещал ужесточить контроль за передвижениями москвичей.

Видео: YouTube / NBC News, BBC News, CBS News, CNN