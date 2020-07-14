В Кремле поддержали идею о повышении налога на богатство. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он ответил на вопрос журналистов о том, как в Кремле оценивают петицию миллионеров по всему миру с призывом к правительствам увеличить налоги на богатство. Песков отметил, что в России подобная инициатива уже реализуется.
Петиция, под которой подписались более 80 миллионеров из Европы, Канады и США была размещена на сайте Millionaires for Humanity. Богатейшие люди мира считают, что так человечество сможет быстрее и эффективнее преодолеть последствия пандемии коронавируса.
Ранее Кудрин прокомментировал налоги на вклады.
Видео: kremlin.ru
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