Под петицией подписались более 80 миллионеров из Европы, Канады и США.

В Кремле поддержали идею о повышении налога на богатство. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он ответил на вопрос журналистов о том, как в Кремле оценивают петицию миллионеров по всему миру с призывом к правительствам увеличить налоги на богатство. Песков отметил, что в России подобная инициатива уже реализуется.

Петиция, под которой подписались более 80 миллионеров из Европы, Канады и США была размещена на сайте Millionaires for Humanity. Богатейшие люди мира считают, что так человечество сможет быстрее и эффективнее преодолеть последствия пандемии коронавируса.

Ранее Кудрин прокомментировал налоги на вклады.

Видео: kremlin.ru