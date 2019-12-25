В Кремле ожидают эффекта от режима самоизоляции на следующей неделе. Заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Как и когда выходить из режима самоизоляции — предстоит ещё принять это решение в зависимости от развития ситуации, - сказал он.
По его словам, эта тема обсуждалась на минувшем совещании с участием президента. Там специалисты указали, что эффект от того "режима, в котором мы прибываем сейчас", появится на следующей неделе.
Песков отметил, что Россия в этом вопросе может опираться на опыт других стран — и Европы, и Азии.
И принимать решение, отталкиваясь от этого, - сказал пресс-секретарь Владимира Путина.
Дмитрий Песков указал, что на минувшем совещании президента с медиками не было цели принять какое-либо решение. Обсуждались возможные меры и вопросы профилактики, специалисты делились прогнозами по будущей динамике распространения инфекции.
Ранее Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей с детьми.
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