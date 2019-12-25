"Как и когда выходить из режима самоизоляции — предстоит ещё принять это решение"

В Кремле ожидают эффекта от режима самоизоляции на следующей неделе. Заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Как и когда выходить из режима самоизоляции — предстоит ещё принять это решение в зависимости от развития ситуации, - сказал он.

По его словам, эта тема обсуждалась на минувшем совещании с участием президента. Там специалисты указали, что эффект от того "режима, в котором мы прибываем сейчас", появится на следующей неделе.

Песков отметил, что Россия в этом вопросе может опираться на опыт других стран — и Европы, и Азии.

И принимать решение, отталкиваясь от этого, - сказал пресс-секретарь Владимира Путина.

Дмитрий Песков указал, что на минувшем совещании президента с медиками не было цели принять какое-либо решение. Обсуждались возможные меры и вопросы профилактики, специалисты делились прогнозами по будущей динамике распространения инфекции.

Ранее Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей с детьми.