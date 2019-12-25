В Кремле ответили на слова Дуды о "ненормальной" России

Дмитрий Песков считает такую риторику неприемлемой.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что риторика главы Польши, который назвал РФ "ненормальной страной", является неприемлемой. Об этом пишет ТАСС.

По словам представителя Кремля, Россия желает добиться дружественных отношений и взаимовыгодного сотрудничества со всеми государствами, включая Польшу.

И мы сожалеем, что ненависть к нашей стране застилает глаза у некоторых польских политиков, в том числе и у президента [Польши], и не дает возможности им проявлять политическую мудрость. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Напомним, накануне президент Польши Анджей Дуда назвал Россию "ненормальной страной". Свои слова он объяснил якобы агрессивными действиями со стороны РФ, которые не могут быть приняты международным сообществом. Также Дуда сообщил, что намерен поднять вопрос отношений с Россией на сессиях Генассамблеи ООН и площадках ОБСЕ.

Ранее Песков объяснил слова Лукашенко об извинениях Путина.

Фото: Piter.tv

