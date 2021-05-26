Президент Польши назвал Россию "ненормальной страной"

Президент Польши Анджей Дуда назвал Россию "ненормальной страной". Об этом он заявил во время выступления в Грузии. Его слова приводит агентство PAP.
Дуда объяснил свои слова якобы агрессивными действиями со стороны Москвы. По его мнению, эти действия не могут быть приняты международным сообществом.
Россия - ненормальная страна, это страна-агрессор.
Анджей Дуда, президент Польши
Дуда планирует поднять вопрос отношений с Россией на сессиях Генассамблеи ООН и площадках ОБСЕ.
Ранее Захарова сравнила замену флага России в Риге с проявлением русофобии.
Видео: TVP INFO
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