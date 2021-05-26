Президент Польши назвал Россию "ненормальной страной"

Он считает, что агрессивные действия Москвы не могут быть приняты международным обществом.

Президент Польши Анджей Дуда назвал Россию "ненормальной страной". Об этом он заявил во время выступления в Грузии. Его слова приводит агентство PAP.

Дуда объяснил свои слова якобы агрессивными действиями со стороны Москвы. По его мнению, эти действия не могут быть приняты международным сообществом.

Россия - ненормальная страна, это страна-агрессор. Анджей Дуда, президент Польши

Дуда планирует поднять вопрос отношений с Россией на сессиях Генассамблеи ООН и площадках ОБСЕ.

Ранее Захарова сравнила замену флага России в Риге с проявлением русофобии.

Видео: TVP INFO