Премьера Польши заподозрили в совершении преступления

Прокуратура страны получит уведомление о подозрении против главы местного кабмина.

Премьер-министра Польши заподозрили в совершении преступления. Верховная контрольная палата страны провела расследование подготовки к выборам главы государства 10 мая 2020 года. Мероприятия проводились путем почтового голосования. Выборы состоялись в июне прошлого года по смешанному типу. О подозрениях к членам правительства на пресс-конференции сообщил глава палаты Мариан Банась. Материалы расследования специалисты направил в адрес прокуратуры.

Верховная контрольная палата направляет в прокуратуру уведомление о подозрении в совершении преступления главой Совета министров Матеушем Моравецким, руководителем канцелярии главы польского правительства Михалом Дворчиком, министром по контролю за государственными активами Яцеком Сасиным и главой МВД Мариушем Каминьским. Мариан Банась, глава палаты

Аналитики считают, что глава польского кабмина принял решение о проведении почтового голосования, а также о печати бюллетеней без имеющихся на это юридических оснований. Министры обвиняются в том, что не оспорили постановление премьера, а выполнили его. Моравецкий заявил в ответ на обвинения о том, что считает свои действия, а также действия своих министров верными.

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