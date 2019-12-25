Кристиан Каминьский оценил возможные отношения Варшавы и Москвы в сфере энергетики.

В Польше заявили об упущенном шансе в отношениях с Россией из-за Украины. Такое заявление сделал в интервью изданию Defence 24 парламентарий от партии "Конфедерация" Кристиан Каминьский. Депутат Варшавы подчеркнул, что если бы властям не нужно было выступать против энергетических проектов Москвы в качестве поддержки Киева, то Польша проводила бы совершенно другую политику к РФ. Специалист уточнил, что это привело бы к взаимовыгодному сотрудничеству в сфере энергетики.

20 лет назад в центре внимания польских политиков оказались интересы не Польши, а Украины, которая бы пострадала в рамках такого сценария. Сейчас мы увидели, чем оборачивается абсурдное желание приравнивать интересы Польши к интересам Украины. Кристиан Каминьский, польский депутат

Эксперт задался вопросом, стала бы Россия, развивать транспортную инфраструктуру на маршруте, соединяющем Белоруссию и Польшу, если бы десятилетия назад Варшава начала вести диалог с РФ. Если бы это произошло, что Москва могла бы отказаться от проекта трубопровода, сложного по укладке и в политическом плане, идущего по дну Балтийского моря. Депутат напомнил, что реализация "Северного потока — 2" невыгодна для Польши. При этом власти страны никак не могут заблокировать его строительство.

Байден назвал контрпродуктивным введение санкций против "Северного потока - 2".

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