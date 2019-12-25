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В Кремле отреагировали на призывы сторонников Навального к флешмобу
Сегодня, 13:35
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matveyvn

В Кремле отреагировали на призывы сторонников Навального к флешмобу

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Правоохранительные органы в случае нарушения закона будут привлекать виновных к ответственности.

В Кремле отреагировали на призывы сторонников политика Алексея Навального к флешмобу. С заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Накануне соратник Навального Алексей Волков призвал граждан России выйти во дворы своих домов 14 февраля и зажечь фонарики. Журналисты попросили Пескова прокомментировать инициативу.

В "кошки-мышки" ни с кем играть не будем.

Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

При этом он отметил, что правоохранительные органы в случае нарушения закона будут привлекать виновных к ответственности.

Ранее Захарова заявила о "дипломатическом флешмобе" на суде по Навальному.

Фото: pixabay.com

Теги: кремль, навальный, песков
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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