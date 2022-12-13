В Кремле охарактеризовали демографическую ситуацию в России как тяжелую

Дмитрий Песков рассказал, что проблему не получится решить быстро.

Меры, принимаемые для улучшения демографической ситуации в России, еще не дали желаемого результата. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник пояснил, что положение по-прежнему остается тяжелым и это тот момент, в котором "у нас пока ыто не получается".

Применятся целый ряд мер для того, чтобы… сподвигнуть население увеличить рождаемость, но пока эти меры не дали желаемого результата. Это одна из главных проблем, с которой нам сейчас приходится сталкиваться. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Эксперт добавил, что тема исправления ситуации демографии является одной из приоритетных для отечественного правительства, а работа по ней ведется в постоянном режиме и напряженно. В Кремле добавили, что по демографии не существует волшебной таблетки или панацеи, поэтому решение проблемы рассчитано на длительный промежуток времени.

Песков назвал ограничения по счетам финской дипмиссии ответом на недружественные действия.

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