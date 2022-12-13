Песков назвал ограничения по счетам финской дипмиссии ответом на недружественные действия

В Кремле напомнили Финляндии о "принципе взаимности".

Россия не будет оставлять без ответа недружественные действия других стран,так как страна придерживается правила взаимности. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге со СМИ сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник заметил, что речь идет о мерах адекватного реагирования на ситуацию. Таким образом сотрудник Кремля оценил ограничения по использованию финансовых счетом посольства и генерального консульства Финляндии в России. В Москве заметили, что реакция Москвы на ноту протеста со стороны Хельсинки будет включать в себя повтор позиции государства о "принципе взаимности".

Это не инициативный ход с российской стороны - мы реагируем на ту ситуацию, которую создают власти целого ряда стран коллективного Запада, в том числе, к нашему сожалению, Финляндия. Мы всегда говорим, что недружественные действия мы не можем оставлять без ответа и не будем. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков: присутствие на саммите G7 дружественных РФ стран не вызывает опасений Кремля.

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