Дмитрий Песков оценил предложения бизнеса выплачивать деньги за ликвидацию западных танков на Украине.

В Кремле одобрили идею вознаграждений за уничтоженные западные танки. Соответствующее заявление в ходе регулярного телефонного брифинга перед журналистами сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине. Дмитрий Песков уточнил, что благодаря вознаграждению от бизнеса и регионов энтузиастов в ликвидации техники противника, поставленной в качестве военной помощи Западом, станет еще больше. Чиновник уверен в том, что подобные инициативы представляют из себя свидетельство единения и желания всех помогать проведению специальной военной операции. Таким образом эксперт прокомментировал отношение к решению убернатора Забайкальского края Александра Осипова выплачивать деньги землякам-участникам СВО. За захват или поражение Leopard и Abrams глава региона распорядился выплачивать от 100 тысяч до 3 миллионов рублей. За счет такого поощрения администрация рассчитывает подогреть "спортивный интерес" бойцов.

Мы знаем, что пока этой техники нет и де-факто не может быть. Очевидно, что потребуется период подготовки. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Дмитрий Песков заметил, что аналогичные инициативы исходят и от предпринимателей, которые называют разные суммы за уничтожение хападной техники.

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