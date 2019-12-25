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В Кремле объяснили причины роста цен в России
Сегодня, 13:01
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В Кремле объяснили причины роста цен в России

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Одной из них стала ситуация на внешних рынках.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о причинах роста цен в России. Он отметил, что причинами являются ситуация на внешних рынках, а также посткризисная волатильность. Об этом пишет ТАСС.

 Россия не может жить в замкнутом контуре, Россия является участником международной экономической жизни. И тенденции в целом на международных рынках, какая-то посткризисная волатильность и так далее, как раз являют собой гнет для цен.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России 

По словам представителя Кремля, данный процесс можно амортизировать, но исключить полностью его нельзя.

Напомним, что Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции до 7,4%. При этом на 2022 и 2023 годы прогноз остался неизменным и на конец года составит 4%.

Фото: kremlin.ru 

Теги: дмитрий песков, рост цен на продукты
Категории: Новости России, Лента новостей,

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